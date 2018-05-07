السيسي: النهوض بالسياحة عامل أساسي ومهم في مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر لقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في دعم وتنشيط السياحة بمختلف أنحاء العالم.

كما أكد الرئيس تطلع مصر، لتعزيز التعاون مع المنظمة بما يساهم في دعم القطاع السياحي بمصر، على ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعراض الرئيس جهود الدولة في تعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع السياحي وزيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلا عما توليه من اهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.

وأكد الرئيس حرص مصر على المشاركة بفعالية في مختلف أعمال منظمة السياحة العالمية، واستضافتها للعديد من اجتماعات المنظمة خلال الفترة الماضية، وكذلك اجتماعات الدورة الـ44 للجنة الشرق الأوسط التابعة للمنظمة يومي 8 و9 الجاري، فضلاً عن العديد من الفعاليات الدولية التي ستعقد على مدار العام الحالي، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر التنظيمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أمين عام منظمة السياحة العالمية عبّر عن سعادته بزيارة مصر والمشاركة في اجتماعات لجنة الشرق الأوسط التابعة للمنظمة، مشيدا بالتطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، كما عبر عن تطلع المنظمة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للمنظمة، ومشيرا إلى تفاؤله لاستعادة سوق السياحة المصرية مكانته الرفيعة التي يستحقها دوليا.

كما أشار أمين عام منظمة السياحة العالمية إلى الحرص على تعزيز قدرة مصر على إعادة تأهيل قطاع السياحة، ووضع خطط تعاون مشتركة تسمح بضخ موارد وخبرات من المنظمة لدعم قطاع السياحة المصري.

وأكد أن النهوض بالقطاع السياحي، يعتبر عاملا أساسيا ومهما في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لأنه يساعد على المزيد من التقارب والتفاهم بين الشعوب، ويوفر بيئة ازدهار وتقدم، موضحا أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية على كامل رقعة القطر المصري، بما في ذلك من إقامة مدن جديدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك إنشاء المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متاحف العالم.