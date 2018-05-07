"NCR" تطلق "ATM" جديدة لمساعدة المؤسسات المالية على تطوير الخدمات

أعلنت شركة "NCR" العالمية المسجلة في بورصة نيويورك، والرائدة في مجال تقديم حلول القنوات الموحدة اليوم عن طرحها لعائلة جديدة من أجهزة الصراف الآلي "ATM" تنتمي للفئة "NCR SelfServ™ 80 Series" في مصر، والتي تستهدف من خلالها تطوير الخدمة المصرفية إلى جانب تعزيز طريقة تفاعل المستهلكين مع أجهزة الصراف الآلي إلى الأبد مما يساعد المؤسسات المالية في تطوير خدماتها.

ويحصل المستخدمون والمؤسسات المالية على العديد من المزايا الجديدة من خلال إستخدام حلول الصراف الآلي المتوافقة مع أجهزة التليفون المحمول، فالمستخدم سيتعامل مع شاشة من قياس 19 بوصة تعمل باللمس كما هو الحال بأجهزة التابليت حيث يمكنه استعراض وتكبير والضغط على الصورة خلال تعاملاتهم.

وأكد وائل الأعور نائب رئيس شركة "NCR" للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلا: "أجهزة الصرف الآلي تمثل نقطة الالتقاء المثالية لدمج القنوات الرقمية والتقليدية معا بهدف خلق تجربة اتصال جديدة يبحث عنها المستخدمون حاليا، وسيسهم هذا الإطلاق في إحداث تغيير جذري في أجهزة الصرف الآلي لتتوافق مع الطرق التي بات المستخدمون يفضلونها للحصول على الخدمات المصرفية كما تقدم للمؤسسات المالية طريقة جديدة لاستيعاب استراتيجيات التحول فيمجال توحيد القنوات المختلفة".

كما تتيح إمكانية دمج الفيديو في ماكينات الصرف الآلي للمؤسسات المالية تقديم خدمات شخصية عالية المستوى بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على المساعدة من خلال التواصل بشكل مباشر مع أحد الصرافين، ما يعني أن المؤسسات المالية ستتمكن من التوسع في تقديم خدماتها الشخصية لتشمل المناطق البعيدة أو القريبة من أماكن إقامة عملائه وفي أي وقت سواء بالليل أو النهار.