الملا عن زيارة وزير النفط القبرصي: ننسق لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيارة وزير الطاقة القبرصي تأتي في إطار المباحثات والتشاورات والتنسيق في التعاون بين مصر وقبرص من أجل ربط حقول الغاز المكتشفة في قبرص بمحطات الإسالة المصرية، متابعا: "نعمل حاليا على الانتهاء من الاتفاق الحكومي بين البلدين، وذلك بعد توقيع مذكرات التفاهم خلال الفترة الأخيرة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يجمعه ونظيره القبرصي عقب المباحثات المشتركة، بحضور كل من السفير القبرصي لدى القاهرة، والمهندس محمد سعفان وكيل وزارة البترول، والمهندس أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاستكشاف، والمهندس أسامة البقاى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأسامة مبارز رئيس المكتب الفني لوزارة البترول.

وأضاف "الملا"، أن الوزير القبرصي التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن المباحثات تضمنت تأكيد سرعة تنمية حقل العاز القبرصي افروديت، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام وتعاون بين مصر وقبرص والاتحاد الأوروبي من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، موضحا أن قبرص تعد شريكا أساسيا في خطة تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، مبينا أن هناك تبادل للزيارات من أجل زيادة التعاون بين مصر وقبرص.