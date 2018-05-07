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الوطن

ديسابر لـ"الوطن": أتمنى حصول الإسماعيلي على الكأس.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ 18 دقيقة
كتب: محمود حمدي
ديسابر لـ"الوطن": أتمنى حصول الإسماعيلي على الكأس.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

ديسابر والبدري

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي والحالي للمنتخب الأوغندي، دعمه لفريقه السابق وتمنيه تخطي عقبة الزمالك واستكمال المشوار حتى الفوز بلقب كأس مصر.

وأضاف ديسابر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "حريص على متابعة الفريق كلما أمكن وأتمنى حصول الإسماعيلي على كأس مصر هم قادرون على ذلك".

وأكد ديسابر، أن الإسماعيلي يملك لاعبين موهوبين للغاية على غرار إبراهيم حسن ومحمد صادق ودييجو كالديرون وفقط يحتاجون للتهيئة النفسية، بخاصة كالديرون الذي يذكره بالمهاجم الليبيري وليام جيبور لاعب الوداد المغربي السابق.

وعن مفاوضات النادي الأهلي كما أثير الفترة السابقة قال ديسابر: "فقط أسمع في وسائل الإعلام أنا مرتبط بعقد مع المنتخب الأوغندي ولدي هدف واضح بالتأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة وبناء فريق قوي".

ويواجه النادي الإسماعيلي نظيره الزمالك في مباراة قوية، اليوم الإثنين ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

 

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