"الملا": إنتاج "ظهر" سيصل لـ1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية رمضان

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه قبل شهر رمضان سيتم الانتهاء من 3 وحدات تشغيل في حقل ظهر العملاق بشرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن الإنتاج سيصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية شهر رمضان وهو أول طريق الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأضاف "الملا"، خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره القبرصي اليوم، أن الوحدة الرابعة والخامسة من الحقل العملاق ستدخل الإنتاج في شهر أغسطس المقبل، موضحا "مستمرون في دعم الكهرباء بكافة كميات الغاز وهو من ضمن أولوياتنا، كما سيتم الترويج لتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود بديل عن البنزين والسولار".

وتابع وزير البترول: "نستهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أننا نعمل عبر تخفيض تكلفة استيراد الغاز بالتحرير في الشبكات القومية المصرية".