تسجيل الدخول

الوطن

"الملا": إنتاج "ظهر" سيصل لـ1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية رمضان

منذ 26 دقيقة
كتب: شادي أحمد
"الملا": إنتاج "ظهر" سيصل لـ1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية رمضان

الملا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه قبل شهر رمضان سيتم الانتهاء من 3 وحدات تشغيل في حقل ظهر العملاق بشرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن الإنتاج سيصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية شهر رمضان وهو أول طريق الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأضاف "الملا"، خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره القبرصي اليوم، أن الوحدة الرابعة والخامسة من الحقل العملاق ستدخل الإنتاج في شهر أغسطس المقبل، موضحا "مستمرون في دعم الكهرباء بكافة كميات الغاز وهو من ضمن أولوياتنا، كما سيتم الترويج لتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود بديل عن البنزين والسولار".

وتابع وزير البترول: "نستهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أننا نعمل عبر تخفيض تكلفة استيراد الغاز بالتحرير في الشبكات القومية المصرية".

أخبار متعلقة

القضاء الإداري يحيل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل إلى "المفوضين"

القضاء الإداري يحيل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل إلى "المفوضين"
هيئة البترول تضخ 52 ألف طن من البنزين والسولار لنهاية الأسبوع

هيئة البترول تضخ 52 ألف طن من البنزين والسولار لنهاية الأسبوع
الأردن يخفض أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل

الأردن يخفض أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل
اليوم.. هيئة البترول تضخ 51 ألف طن من البنزين والسولار بالأسواق

اليوم.. هيئة البترول تضخ 51 ألف طن من البنزين والسولار بالأسواق
"البترول": تراجع استهلاك البنزين 4% والسولار 7% في الربع الأول

"البترول": تراجع استهلاك البنزين 4% والسولار 7% في الربع الأول

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بمنشأة القناطر

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بمنشأة القناطر

ضبط 58 متهما في حملات مكبرة بالجيزة

ضبط 58 متهما في حملات مكبرة بالجيزة

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركي لمستحضرات تجميل

جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركي لمستحضرات تجميل

وصول 900 معتمر لميناء سفاجا

وصول 900 معتمر لميناء سفاجا

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل