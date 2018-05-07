إسماعيل ووزير الطاقة القبرصي يبحثان إنشاء خط أنابيب بين مصر ونيقوسيا

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي، لبحث سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد خاريس موريتسيس سفير قبرص لدى القاهرة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير الطاقة القبرصي، مؤكدا تميز العلاقات التي تربط البلدين، وما شهدته الفترة الماضية من زخم وزيارات متبادلة من الجانبين للارتقاء بمستوى العلاقات، والانتقال بها لآفاق أرحب بما يدعم ويعزز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض عددًا من مجالات التعاون المشتركة وفي مقدمتها ما يتعلق بمجال الربط الكهربائي والغاز الطبيعي في ضوء هدف مصر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث ناقش الجانبان التعاون في هذا المجال، وخصوصًا مشروع إنشاء خط أنابيب يسمح بتصدير الغاز القبرصي إلى مصر، وتسييله بهدف إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة الموجودة في مصر والتي تعتبر إضافة متميزة للبنية التحتية في مصر في مجال الغاز الطبيعي، وتدعم هدف أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأكد خلال اللقاء التوافق بين البلدين، فيما يتعلق بأهمية خط أنابيب الغاز وما يحققه من عائد اقتصادي، كما تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية الأسراع في خطوات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الشركات المنفذة بحيث يمكن الاستفادة منهيفى أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء بعض جوانب التبادل التجاري بين البلدين، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه زيادة حركة التجارة بينهما في ضوء اهتمام مصر بزيادة الصادرات إلى قبرص ودول الاتحاد الأوروبي عامة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة القبرصي حرص بلاده على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوفرة في كل منهما، وتعزيز التبادل التجاري بما يصب في صالح البلدين.

وأشار وزير الطاقة القبرصي إلى تطلع بلاده لزيادة التعاون مع الجانب المصري في مجالات الطاقة والسياحة وغيرها، وتبادل الخبرات في هذه المجالات، فضلا عن رغبة الشركات القبرصية العمل في السوق المصري، والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية التي تقام حاليا، باعتباره سوقا واعدا يمتلك العديد من الفرص والإمكانات.