"Donbass" يفتتح برنامج "نظرة ما" في مهرجان كان

يفتتح الفيلم الأوكراني "Donbass" للمخرج سيرجي لوزنيتسا، عروض مسابقة "نظرة ما" بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي الذي تنطلق فعالياته غدا وتستمر حتى 19 مايو الجاري، وذلك يوم 9 مايو على مسرح ديبوسي.

تضم المسابقة 18 فيلما، يتنافس من بينهم 6 أفلام على جائزة "Caméra d'or"، التي تُمنح للأفلام الأولى، ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الممثل بينيشيو ديل تورو، وعضوية كلا من المخرجة والكاتبة الفلسطينية آن ماري جاسر، المخرج الروسي كانتيمار بالاجوف، الممثلة الفرنسية فيرجين ليدويين، وجولي هانتسينجر المدير التنفيذي الأمريكي لمهرجان تيلوريد السينمائي.