النائب خالد بشر يطالب الحكومة بالاستعداد لإجراء انتخابات المحليات

طالب النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري، وفقا لما أعلن عنه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وشدد النائب، في بيان اليوم، على ضرورة أن تسعى الحكومة لإنجاح هذه الانتخابات لإفراز قيادات محلية قادرة على العمل العام، والبحث جديا عن آليات يمكن من خلالها إبعاد أي عناصر إرهابية تسعى للنيل من مصر ومصالحها.

وأكد بشر أن قانون الإدارة المحلية المرتقب سيكون له دور كبير في الحد من الفساد الذي تواجهه المحليات في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن القانون سيعالج العوار ويعمل على وجود طرق جيدة لمحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهودا كبيرة من أجل خروج تشريع متوازن يلبي كل احتياجات المرحلة الراهنة.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا، على أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.