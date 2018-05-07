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الوطن

وزير المالية: كنا على شفا خطر.. وعبدالعال: ورثنا أخطاء الأنظمة السابقة

منذ 37 دقيقة
كتب: محمد طارق
وزير المالية: كنا على شفا خطر.. وعبدالعال: ورثنا أخطاء الأنظمة السابقة

الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية

رد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على انتقاد النائب ضياء الدين داود بارتفاع الدين العام للبلد بشكل يعرض مصر للخطر، قائلا: "لا يجب أن نبالغ في عرض بعض المشكلات في ظل ما تحقق من استقرار على مستوى السياسات المالية والنقدية".

وقال الجارحي، في كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2016/2017: "نراجع كل المديونات، ونعمل بمعايير دولة ولا يوجد تكاسل، ومنذ 18 سنة كنا على شفا خطر، ولدينا تحديات ومستمرين في الإصلاح".

وأشار إلى أن الحكومة لم تقترض إلا للإنفاق على عجز الموازنة، ولولا المنح من الدول العربية كان سيصل إلى 17% وهو رقم مخيف، "لو تركنا الأمر هكذا، ماكناش هنعرف الحال هيوصل لإيه"، وختم حديثه قائلا: "لم نتجاوز في حق مجلس النواب".

فيما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النظام السياسي ورث أخطاء من الأنظمة السابقة، وحجم الاقتصاد والناتج القومي كبير، والدين لا يزال في الحدود الآمنة.

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