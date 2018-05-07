سفارة الإمارات تحتفل بالذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة بحضور العصار

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة والملحقية العسكرية في مصر، حفل استقبال، مساء أمس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتوحيد القوات المسلحة.

وكان في استقبال ضيوف الحفل المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والعميد الركن غانم آل علي الملحق العسكري وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية.

وحضر الحفل لفيفٌ من الوزراء وكبار رجال الدولة والساسة والإعلاميين والسفراء والمحلقين العسكريين وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة، ومنهم اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة.

وقال العميد الركن غانم آل علي، الملحق العسكري بسفارة الإمارات في القاهرة، إن السادس من مايو 1976 الذي يوافق ذكرى توحيد القوات المسلحة، يشكل منعطفا تاريخيا فريدا في مسيرة شعبنا ووطننا.

وأضاف آل علي، أن التصميم والإرادة كانتا عنوانا للقادة المؤسسين لبناء جيشا حضاريا قويا،عنوانه الصلابة ومضمونة رجالا أوفياء ترسخت فيهم قيم البذل والعطاء والفداء.

واشار إلى أنهم دائما ما يكونون في طليعة الساعين لنجدة الأشقاء والأصدقاء في المحن والشدائد.

وأضاف، أن القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يؤمن بحتمية التلازم بين بناء جيش حديث قوي ودعم مجالات التنمية والتطوير، باعتبار أنهما يمثلان الضمانة الحقيقية لتوازن مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى نهجه استكمل خلفه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسيرة البناء والتحديث والتطوير.

ونوه آل علي بمبادرة حكومة دولة الإمارات بمناسبة مئوية زايد، حيث أطلقت على هذا العام اسم "عام زايد" تكريما وتخليدا لهذا المؤسس الذي سخر كل إمكانياته لخدمة الوطن والمواطن، وحرص دائما لوحدة الأمتين العربية والإسلامية، وله وقفات عديدة يعرفها الجميع، أشهرها في حرب أكتوبر 1973 عندما قال "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي".