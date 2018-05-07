رئيس البرلمان العراقي: العراق لم يشهد تقدما منذ سقوط نظام صدام حسين

قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، إنه يرى أن العراق لم يشهد تنمية وإعماراً ملموساً منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين عام 2003، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأرجع السياسي العراقي، في مقابلة صحفية مع صحيفة "الغد" الأردنية، ذلك للمواجهات مع الإرهاب والأموال التي انفقت وذهبت إلى "جيوب الفاسدين".

وردا على السؤال عن وجود من يترحم على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قال إن بعض المواطنين العاديين يشعرون أحيانا أن ليس هناك تغير نحو الأفضل ويعربون عن الحنين للأيام الماضية.

وأشار إلى أن المصالحة الوطنية في العراق ما تزال متعثرة ولم ترتق إلى عنوان التفاهمات الممنهجة بثوابت تتفق عليها الطبقة السياسية.