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الوطن

ريم مصطفي: أقدم شخصيتين مختلفتين في "أمر واقع" و"الوصية"

منذ 27 دقيقة
كتب: خالد فرج
ريم مصطفي: أقدم شخصيتين مختلفتين في "أمر واقع" و"الوصية"

ريم مصطفي

تخوض الفنانة ريم مصطفى السباق الدرامي في رمضان بمسلسلين، وهما "أمر واقع" أمام الفنان كريم فهمي و"الوصية" مع أكرم حسني وأحمد أمين.

وأكدت ريم مصطفى، في بيان لها، أنها تقدم هذا العام شخصيتين مختلفتين تماما من خلال العملين الذين سيتم عرضهما في رمضان، موضحة أن مسلسل "الوصية" كوميدي صريح، بينما مسلسل "أمر واقع" دراما صريحة، كاشفة أنها طالبت منذ البداية بألا يكون لديها تصوير للعملين في نفس اليوم، لأن التعب النفسي الذي ستتعرض له في حال تصوير مشهد كوميدي ثم تصوير مشهد درامي سيكون صعب للغاية.

وأضافت "مصطفى"، أن المشاهد سيشاهدها في رمضان بشخصيتين عكس بعضهما تماما، مبينة أنها تقدم في مسلسل "الوصية" شخصية كوميدية تدعى "شاهي" ورغم أن الجمهور عرفها من خلال مشاركتها في أجزاء المسلسل الكوميدي "هبة رجل الغراب"، لكنها لم تقدم دورا كوميديا، بينما دورها في "الوصية" كوميديا صريحة.

وقالت الفنانة، إن مشاركتها نجمين كوميديا بحجم أكرم حسني وأحمد أمين مهمة ليست بالسهلة، مؤكدة أن فريق العمل بالكامل فريق مبدع بداية من المؤلفين مصطفى حلمي وأيمن وتار وحتى المخرج خالد الحلفاوي.

وكشفت "مصطفى"، أنها تعاقدت في البداية على مسلسل"الوصية"، لكن عندما عرض عليها مسلسل "أمر واقع" استفزتها الشخصية، وهو ما جعلها توافق على الفور، موضحة أنها تلعب شخصية محامية ومدونة سياسية تدعى "فرح" تتعرض لحادث يغير مسار حياتها العملية والشخصية.

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها في مسلسل "أمر واقع" درامية صريحة فيها الكثير من الصعود والهبوط النفسي، خاصة وأنها ستظهر فتاة قعيدة، وهو شيء صعب للغاية في التعبير والأداء أثناء الجلوس فقط.

"أمر واقع" بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، أحمد وفيق، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، تأليف دكتور محمد رفعت والإخراج لمحمد أسامة.

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