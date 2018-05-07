تسجيل الدخول

الوطن

إسماعيل يشدد على ضبط مرفق السكك الحديدية خلال اجتماعه مع "عرفات"

منذ 45 دقيقة
كتب: وائل سعد
إسماعيل يشدد على ضبط مرفق السكك الحديدية خلال اجتماعه مع "عرفات"

رئيس الوزلء يشدد على ضرورة ضبط مرفق السكك الحديدية في اجتماعه مع عرفات

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوزير النقل هشام عرفات، ورئيس هيئة السكك الحديدية، بحضور قيادات وزارة النقل.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بصياغة رؤية غير تقليدية للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، والتغلب على التحديات الحالية التي تواجهها على أن تكون وفق معايير مدروسة تنفذ في إطار زمني محدد، وفي ضوء خطة تمويلية واضحة، تشمل أدواتها المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يكون التطوير في أساليب التشغيل، وأعمال الصيانة، وإحكام السيطرة والرقابة على المحطات والقطارات، وتطوير شامل لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية المطلوبة لتطوير الخدمات المقدمة، تسير بالتوازي مع ما يتم من مشروعات لتطوير ما تتضمنه منظومة السكك الحديدية من بنية أساسية، والإحلال والتجديد للعربات والقطارات، وتحديث نظم الإشارات، إلى جانب تطوير المزلقانات، وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على إدارة هيئة السكك الحديدية بصورة اقتصادية موجهًا بوضع رؤية متكاملة للنهوض بعمل الهيئة، تهدف إلى عدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة كليةً، والسعي لإيجاد موارد إضافية من مصادر غير تقليدية من بينها تحقق الاستفادة القصوى من الأصول والإمكانات المملوكة لها، وكذلك الدعاية والإعلان، وإضافة خدمات جديدة بشكل متميز بهدف النهوض بالمرفق الضخم الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتحسين الأداء والتطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في الخدمات التي يقدمها، مؤكداً ضرورة الاستعانة بمتخصصين لوضع الدراسات اللازمة لذلك.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تحقيق أعلى درجات الضبط على مرفق السكك الحديدية، والسيطرة بيد من حديد، والعمل على علاج المشكلات الراهنة، كما وجه بأهمية التطوير المستمر للخدمات التي تقدم على القطارات خلال الرحلات، والاهتمام بشكل جذري بنقل البضائع والنهوض بالخدمات المقدمة في هذا الإطار، كما وجه بدراسة الاستعانة بشركات لتقديم خدمات النظافة في المحطات، والعمل على عودة الثقة في الخدمة التي يقدمها مرفق السكك الحديدية الذي كان دوماً الاختيار الأنسب للكثير من المواطنين.

أخبار متعلقة
شريف إسماعيل: الحكومة حريصة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي

شريف إسماعيل: الحكومة حريصة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي
عاجل| شريف إسماعيل يلتقي "عبد العال" و"مروان"

عاجل| شريف إسماعيل يلتقي "عبد العال" و"مروان"
تفاصيل اجتماع "العليا للاصلاح الإداري" برئاسة شريف إسماعيل

تفاصيل اجتماع "العليا للاصلاح الإداري" برئاسة شريف إسماعيل
"الوزراء": شريف إسماعيل يتقصى عن جاهزية المحافظات لمواجهة العاصفة

"الوزراء": شريف إسماعيل يتقصى عن جاهزية المحافظات لمواجهة العاصفة
شريف إسماعيل يلتقي وزير الري لمتابعة الأحوال الجوية

شريف إسماعيل يلتقي وزير الري لمتابعة الأحوال الجوية
شريف إسماعيل لعمال مصر: المرحلة المقبلة بناء ومسؤولية

شريف إسماعيل لعمال مصر: المرحلة المقبلة بناء ومسؤولية
شريف إسماعيل يتابع حالة الطقس مع المحافظين بالفيديو كونفرنس

شريف إسماعيل يتابع حالة الطقس مع المحافظين بالفيديو كونفرنس
غدا.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

غدا.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
شريف إسماعيل: نسعى لتعميم وإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية بالمحافظات

شريف إسماعيل: نسعى لتعميم وإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية بالمحافظات

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

محافظ سوهاج يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد أحمد السيد

محافظ سوهاج يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد أحمد السيد

منى مينا: طلاب العلوم التطبيقية "فاهمين غلط" وانتهى عهد شراء الألقاب

منى مينا: طلاب العلوم التطبيقية "فاهمين غلط" وانتهى عهد شراء الألقاب

مصادرة 1364 عبوة أقراص مبيدات زراعية غير صالحة في حملة بالغربية

مصادرة 1364 عبوة أقراص مبيدات زراعية غير صالحة في حملة بالغربية

محافظ الفيوم يبحث التعاون المشترك مع وفد منطقة "تشين هواي" الصينية

"تعليم الغربية" يستضيف ورشة لأهداف التنمية المستدامة مع "يونسكو"

"تعليم الغربية" يستضيف ورشة لأهداف التنمية المستدامة مع "يونسكو"

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل