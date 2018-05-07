إسماعيل يشدد على ضبط مرفق السكك الحديدية خلال اجتماعه مع "عرفات"

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوزير النقل هشام عرفات، ورئيس هيئة السكك الحديدية، بحضور قيادات وزارة النقل.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بصياغة رؤية غير تقليدية للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، والتغلب على التحديات الحالية التي تواجهها على أن تكون وفق معايير مدروسة تنفذ في إطار زمني محدد، وفي ضوء خطة تمويلية واضحة، تشمل أدواتها المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يكون التطوير في أساليب التشغيل، وأعمال الصيانة، وإحكام السيطرة والرقابة على المحطات والقطارات، وتطوير شامل لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية المطلوبة لتطوير الخدمات المقدمة، تسير بالتوازي مع ما يتم من مشروعات لتطوير ما تتضمنه منظومة السكك الحديدية من بنية أساسية، والإحلال والتجديد للعربات والقطارات، وتحديث نظم الإشارات، إلى جانب تطوير المزلقانات، وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على إدارة هيئة السكك الحديدية بصورة اقتصادية موجهًا بوضع رؤية متكاملة للنهوض بعمل الهيئة، تهدف إلى عدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة كليةً، والسعي لإيجاد موارد إضافية من مصادر غير تقليدية من بينها تحقق الاستفادة القصوى من الأصول والإمكانات المملوكة لها، وكذلك الدعاية والإعلان، وإضافة خدمات جديدة بشكل متميز بهدف النهوض بالمرفق الضخم الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتحسين الأداء والتطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في الخدمات التي يقدمها، مؤكداً ضرورة الاستعانة بمتخصصين لوضع الدراسات اللازمة لذلك.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تحقيق أعلى درجات الضبط على مرفق السكك الحديدية، والسيطرة بيد من حديد، والعمل على علاج المشكلات الراهنة، كما وجه بأهمية التطوير المستمر للخدمات التي تقدم على القطارات خلال الرحلات، والاهتمام بشكل جذري بنقل البضائع والنهوض بالخدمات المقدمة في هذا الإطار، كما وجه بدراسة الاستعانة بشركات لتقديم خدمات النظافة في المحطات، والعمل على عودة الثقة في الخدمة التي يقدمها مرفق السكك الحديدية الذي كان دوماً الاختيار الأنسب للكثير من المواطنين.