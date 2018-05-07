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الوطن

بالصور| رئيس مدينة دسوق يتابع إحلال وتجديد كوبري عتريس

منذ 29 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| رئيس مدينة دسوق يتابع إحلال وتجديد كوبري عتريس

متابعة سيرالأعمال بإحلال وتجديد كوبرى عتريس بدسوق

تفقد اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، سير الأعمال والخدمات بمركز ومدينة دسوق، حيث تابع سير الأعمال القائمة بإحلال وتجديد كوبري عتريس 26.500 ك على ترعة القضابة والتجهيز لصب "الخوازيق" بإجمالي 48 خازوق، وتم تجهيز جميع مواد البناء تحت إشراف إدارة تفتيش ري دسوق وجاري التنسيق مع مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شيكة كهرباء دسوق، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لبدء العمل بنقل كل جهة الخطوط الخاصة بها بناء على المحضر الانضمام.

كما تابع الأعمال القائمة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء ابتداء من محطة المحولات بمدخل مدينة دسوق ماراُ بطريق السلخانة حتى محطة المحولات القديمة بشبكة كهرباء دسوق، مع رد الشيئ لأصله عقب وضع الكابلات بمعرفة مقاول الاأمال، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة برصف وترميم شوارع المدينة ورد الشيء لأصله.

يذكر أنه تم بدء أعمال إحلال وتجديد كوبري عتريس ك 26.500 على ترعة القضابة والتجهيز لصب "الخوازيق" يوم الخميس الماضي.

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