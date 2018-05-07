مصدر: القبض على عدد من مشجعي الإسماعيلي في الإسكندرية

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إنه تم إلقاء القبض على عدد من مشجعي النادي الإسماعيلي، في الأكمنة المؤدية إلى ستاد برج العرب، خلال توجههم لحضور لقاء فريقهم مع الزمالك بنصف نهائي كأس مصر.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه لم يتم حصر العدد النهائي حتى الآن، حيث أن القبض عليهم، لاتهامهم في قضايا مختلفة، منها "عدم حمل دعوات لحضور المباراة، وحيازة ألعاب نارية، وارتداء تي شيرتات عليها عبارات مسيئة".

وأكد أنه سيتم فحص جميع من تم ضبطهم في أقسام الشرطة، حيث وُزِّعوا على 3 منها، وهي "العامرية أول وثان، وبرج العرب".