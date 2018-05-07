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الوطن

"رويترز": مقاتلات أمريكية تقصف "داعش" في سوريا من البحر المتوسط

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
"رويترز": مقاتلات أمريكية تقصف "داعش" في سوريا من البحر المتوسط

طائرات أمريكية .. صورة أرشيفية

بدأت قوة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية تقودها حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" شن غارات في الثالث من مايو على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا مواصلة مهام يقوم بها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وانضمت هذه القوة للأسطول السادس الأمريكي في 18 أبريل بعد نحو أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت ما وصفته دول غربية بأنها منشآت أسلحة كيماوية سورية.

وقالت البحرية الأمريكية إن نشر هذه القوة الهجومية كان مقررا لدعم شركائها في التحالف وحلف شمال الأطلسي ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال الكابتن نيكولاس ديينا قائد ترومان: "بدأنا عمليات قتالية لدعم عملية العزم الصلب"، مشيرا إلى عملية بدأها التحالف في عام 2014 ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

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