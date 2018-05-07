رئيس جامعة القناة: جودة البحث العلمي لدينا هي الأعلى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن المهارات البشرية هي الأهم في مجال التطوير والنهضة في مجال البحث العلمي بعد أن زادت المعارف وتشعبت.

وأكد رئيس الجامعة على هامش افتتاح مسابقة أفضل بحث تطبيقي للطلاب الماجيستر والدكتوراه بالجامعة أن يكون المنتدى ملتقى للأفكار العلمية القابلة للتطبيق.

وأشار غراب إلى أن مشاركة بممثلي وزارة الصناعة سينجب تعاون مثمر بين الجامعة بأبحاثها الموجهة للمجتمع وبين وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال غراب إن لجنة الباحثين الذين يمثلون انطلاقة بجامعة القناة هي نواة هامة في طريق البحث العلمي، ونعلم الحاجة إلى لائحة تنظم العمل لديهم فضلا عن الدعم المادي ،و هو ما نحن بصدد مواجهته حتى تستطيع اللجنة ممارسة دورها الكبير في تطبيقات البحث العلمي.