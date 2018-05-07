المدير التنفيذي للتأمين الصحي تتابع أعمال التطوير بمستشفيات بورسعيد

شهدت مستشفيات المبرة والتضامن ببورسعيد، لليوم الثاني على التوالي زيارة تفقدية للدكتورة سهير عبد الحميد، وكيلة الوزارة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ومدير فرع القاهرة، تابعت خلالها أعمال التطوير الجارية لمستشفيات ومراكز التأمين الصحى بالمحافظة استعدادا لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

رافقها في الجولة الدكتور سعيد محمود مدير عام فرع القناة وسيناء ومديرة الشؤون الطبية والمكتب الفني بالفرع ومديري المستشفيات والمشروعات بالفرع.

وتفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد، أعمال التطوير بالمبرة والتضامن وواصلت خلال الجولة التفقدية متابعتها لأعمال التطوير الجارية بقسمي العمليات والعناية المركزة بمستشفى التضامن والتي تتم بخطوات مسرعة من الشركة المنفذة كما تابعت سائر الأعمال الجارية بالمستشفى.

استكملت جولتها المرورية بتفقد الأعمال الجارية بمستشفى المبرة كما تفقدت أيضا عمليات الدور الثاني التي تم إخلائها لتنفيذ خطة التطوير من جانب الشركة المنفذة لتطوير العمليات بالتضامن ، وفي سياق متصل واصلت تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفيات الشؤون الصحية بالمحافظة.