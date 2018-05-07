قناة السويس للحاويات: استمرار الجهود لتنمية المجتمع المصري

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد إحدى شركات ميرسك T & L الرائدة في إدارة محطات تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية، عن استمرار جهودها لتنمية المجتمع المصري وخلق بصمة واضحة في العمل والعطاء من أجل النهوض بالمواطن حيث وضعت على عاتقها ثلاثة محاور أساسية وهم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وذلك لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة بحيث لم يصبح دور الحكومات فقط، بل إن قطاعات الأعمال والشركات في كافة المجالات باتت جزءًا لا يتجزأ من منظومة النهوض بالمجتمعات.

وأعلنت شركة قناة السويس للحاويات أنها تهدف إلى القيام بدور فعال وقوي في تنمية المجتمع المصري، لتعزيز مبدأ المشاركة والتكافل، ودعم الالتزام الأخلاقي بالمساهمة في كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وسد الفجوات في قطاعات التنمية المختلفة.

وصرح لارس كريستينسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، على هامش مشاركة الشركة في الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية لشركات CSR Forum، إن المسؤولية الاجتماعية للشركات لم تعد رفاهية أو اختيارًا لقطاعات الأعمال على مستوى العالم، لكنها أصبحت التزام مهني وأخلاقي يجب على كافة الشركات أن تقوم به في إطار مسئوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من هذا المجتمع، بجانب سعيها لتنمية حجم أعمالها.

وأكد لارس كريستينسن، أن شركة قناة السويس لتداول الحاويات تقوم بدور فعال في جهود التنمية الاجتماعية على مستوى القطاعات الرئيسية التعليم والصحة والبيئة، بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء، باعتبار أن عمل الشركة الأساسي في تلك المناطق وحتى تصبح الجهود التي تقوم بها على مستوى كبير من الدقة والفاعلية وتتمتع بالمتابعة المناسبة التي تجعلها تعود بأكبر معدلات النفع على المواطنين.

وأوضح هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، أنه خلال السنوات الماضية استطاعت شركة قناة السويس للحاويات تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في قطاع التعليم من خلال مبادرة "تعليم أفضل مستقبل أفضل" بالتعاون مع محافظة بورسعيد، والتي استطاعت توفير الأدوات والأساس المدرسى ما يقرب من6311 مكتبا مدرسيا، في نحو ما يقرب من 132 مدرسة، كما قامت عبر المبادرة بتوفير برامج تدريبية لنحو 436 من حديثي التخرج لتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمجال الموانىء والخدمات اللوجيستية، هذا بخلاف المساهمات المقدمة من الشركة للمنح الدراسية،ومشروعات التخرج، وتقديم المواد التعليمية بطريقة برايل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرصت شركة قناة السويس للحاويات على أن تكون لها الريادة في إنشاء أول مدرسة ثانوي عام ببالوظة تماشيا مع التوجه العام للدولة والهادف إلى رفع معدلات التنمية في سيناء حيث قامت بإهداء مدرسة بالوظة الثانوية بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إحدى أفضل مساهماتها في مجال التنمية المجتمعية، فقد نجح المشروع في توفير فرص تعليم سهلة وميسرة لأبناء مصر في شمال سيناء، وتوفير وقت وجهد كبيرين كان يتم بذلهما من أجل الوصول للمدراس التي تبعد كيلومترات عن أماكن سكن الطلاب.

واستكمل، أنه خلال الفترة من 2014 – 2017 استطاعت الشركة تدشين مبنى المدرسة الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع، تضم ملعبًا للرياضات و11 فصلا دراسيًا، ومعمل للعلوم، معمل للحاسب الآلي؛ ويأتي اهتمام الشركة بقطاع التعليم باعتباره السبيل الوحيد لبناء الأمم وتخريج أجيال من الشباب القادر على استكمال مسيرة التنمية.

ومن ناحية أخرى أكد أن قطاع الصحة يعتبر أحد أهم المجالات التي تهتم بها شركة قناة السويس للحاويات، وذلك لمحاول المساهمة في توفير أفضل السبل للعناية بصحة المواطنين، ولذلك فقد قامت الشركة بتطوير مركز حديثي الولادة بمستشفى النصر العام ببورسعيد عن طريق رفع كفاءة غرفة الحضانات من 60% إلى 90% تقريبا، وتوفير أجهزة تهوية المستشفى بالإضافة إلى توفير معدات طبية.

كما ساهمت الشركة في إعادة تأهيل "مركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تديره "مؤسسة حياة"، هذا بالإضافة إلى دعم مؤسسة "تحسين الصحة" للأيتام وتوفير مختبرا تعليميا مجهزا بأحدث المعدات لتعليم الطلاب اللغات ومهارات الحاسوب مما عزز من قدرتها التعليمية.

وتحرص أيضًا شركة قناة السويس للحاويات على الاهتمام بالبيئة ومحاولة مكافحة المخاطر البيئية التي تنعكس بشكل سلبي على المواطنين، لذلك قامت الشركة بمشاركة الأمم المتحدة في "الاحتفالات بيوم البيئة" التي تجرى على الصعيد العالمي من 14 إلى 21 سبتمبر من كل عام، ودعم مبادرة "جو جرين" أو "كن صديقا للبيئة" التي تعمل على زيادة الوعي ومساعدة مصر على الانضمام إلى الحركة العالمية الداعية إلى "بيئة أفضل"، والتي تدور حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي إعادة الاستخدام والتدوير، وتغير المناخ، والمجتمع، وكان لموظفي الشركة أيضا نصيبا في التأثير على تلك المبادرة من خلال تطوعهم للعمل عدة ساعات وصلت إلى 590 ساعة كما حضر 134 موظفا العروض الإيضاحية للمبادرة.

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي شركة مصرية، تم افتتاحها عام 2004 كمشروع مشترك مع شركة إيه.بي.إم تيرمينالز(APM Terminals)، المساهم الرئيسي والقائم بالتشغيل بإستثمارات ما يقرب من 850 مليون دولارا أمريكيا.

وتقع شركة قناة السويس للحاويات عند المدخل الشرقي لقناة السويس، وتقدم قيمة عرض تنفرد به لكل من مجالى إعادة الشحن و شحن المعابر من خلال موقعها الإستراتيجي المطل على أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم، ومستوى خدمة ممتازة ومنتظمة تدعمها قوى عاملة مدربة ومتفانية.