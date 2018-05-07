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الوطن

نائب وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام منظمة السياحة العالمية

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
نائب وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام منظمة السياحة العالمية

حمدي لوزا

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية زوراب بولوليكاشفيني، سكرتير عام منظمة السياحة العالمية خلال زيارته إلى مصر للمشاركة فى فعاليات اجتماع الدورة الـ 44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية والمؤتمر الإقليمى حول "تنمية العنصر البشرى فى قطاع السياحة: آفاق جديدة "المقرر عقدهما يومى 8 و 9 مايو 2018 بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار عضوية مصر فى المجلس التنفيذى للمنظمة عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الفترة 2018-2021.

وأكد نائب وزير الخارجية، أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصرى والذى شهد انتعاشة واضحة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وخاصة فى مجال العلاقات العامة والإعلام.

واستعرض السفير الجهود المبذولة لتعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها لاسيما فى منطقة شرم الشيخ، حيث يأتى انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة تأكيداً على عودة الاستقرار للمنطقة، فضلاً عن ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر التنظيمية لاسيما بعد اختيار مدينة شرم الشيخ لتنظيم عدة مؤتمرات دولية خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا السياق أعرب نائب وزير الخارجية عن تطلعنا للتنسيق مع المنظمة لحث الدول الأعضاء على تحديث إرشادات السفر فيما يتعلق بزيارة رعاياهم إلى مصر.

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