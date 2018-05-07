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الوطن

"علوم البحار" ينظم ورشة "دور البحث العلمي في تنمية مصايد البحر الأحمر"

منذ 9 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
"علوم البحار" ينظم ورشة "دور البحث العلمي في تنمية مصايد البحر الأحمر"

ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر"

نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع السويس، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر"، وذلك بالمجمع النموذجي للإعلام بمحافظة السويس، بحضور الدكتور سوزان الحسانين خليف، رئيس المعهد، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس نائبا عن السيد المحافظ.

وخلال فعاليات الورشة أكدت سوزان على أهمية تعظيم دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر، مشيرة إلى مناقشة الورشة العديد من المحاور الهامة والتي تتضمن آخر المستجدات في عملية رصد حالة المصايد فى البحر الأحمر وكيفية تنميتها، والأهمية البيئية لأسماك القرش مما يستوجب دراسة كيفية حمايتها والحفاظ عليها، ومناقشات لدراسات عديدة عن استزراع الشعب المرجانية وكيفية الاستفادة منها فى تدعيم التنوع البيئى والبيولوجى لما لها من أهمية بيئية واقتصادية هامة، واستعراض نماذج صديقة للبيئة فى الاستزراع السمكى مما يساهم في زيادة الثروة السمكية من خلال تقييم الرعاية الصحية للأسماك المستزرعة بمصر وتقييم التلوث البحرى فى خليج السويس وكيفية مقاومة الحشف البحري.

 

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