في عدد الغد: 2 مليون و250 ألف حكم حضانة خلال آخر 10 سنوات

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، تحقيقًا بعنوان: 2 مليون و250 ألف حكم حضانة خلال آخر 10 سنوات.. والقصور التشريعي يحرم المطلقات من حضانة الأطفال.. والحجة: لم نستدل على عنوان الأب".

وفي عدد "الوطن" تقرأ أيضًا.. "السيسي للنقد الدولي: الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني طموح.. ومصر على الطريق الصحيح.. ليبتون: المؤسسة العسكرية حافظت على أمن مصر.. وعلى الجميع أن يحذو حذو محمد صلاح".

ورياضيًا تقرأ: "موسم الغيابات في الأندية.. أجايي يطلب السفر إلى نيجيريا والسولية يغيب أمام كمبالا سيتي ونيدفيد يفكر في الرحيل عن الأهلي والفريق يغير موعد تدريباته".