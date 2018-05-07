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الوطن

واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على فنزويلا

منذ 20 دقيقة
كتب: أ ف ب
واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على فنزويلا

مايك بنس

يعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاثنين عقوبات جديدة على فنزويلا ويدع إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي يأمل الرئيس نيكولاس مادورو بأن تفضي إلى إعادة انتخابه.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لم يشأ كشف هويته لفرانس برس ان بنس الذي سيتحدث امام منظمة الدول الأمريكية في واشنطن "سيعلن عقوبات جديدة (...) وسيدعو إلى تعليق الدجل الانتخابي لمادورو".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان انها فرضت عقوبات على عشرين شركة منها 16 مقارها في فنزويلا وبحق ثلاثة افراد بينهم مدير سابق للجهاز الفنزويلي للاستخبارات المالية.

وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول اميركا اللاتينية قرار كراكاس اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو بعدما كانت مقررة في ديسمبر، منددة بافتقارها إلى الشفافية.

ودعت المعارضة الفنزويلية إلى مقاطعة الانتخابات وإلى تظاهرة كبرى رفضا لها.

وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة دفعت مئات الالاف إلى مغادرة البلاد.

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