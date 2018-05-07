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الوطن

رئيس "النقل" بالبرلمان: قانون "أوبر وكريم" يحافظ على الأمن القومي

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رئيس "النقل" بالبرلمان: قانون "أوبر وكريم" يحافظ على الأمن القومي

هشام عبد الواحد

قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر أول دولة في إفريقيا تُصدر تشريعًا بقانون لتنظيم عمل للشركات العاملة في النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنه يحافظ على الأمن القومي.

وأضاف عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن "قانون أوبر وكريم" لاقى استحسان مجلس النواب والحكومة والشركتين، واستطعنا تعديل بعض المواد لإخراج ذلك التشريع المحترم لسد الفجوة التشريعية.

وتابع أن "المادتين 9 و10 تم تعديلهما والتوافق عليهما، وهناك 6 أشهر مهلة للشركات العاملة في النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقنين أوضاعها بحسب القانون".

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