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الوطن

كندا تدرس وقف الهجرة غير الشرعية من نيجيريا

منذ 37 دقيقة
كتب: أ ف ب
كندا تدرس وقف الهجرة غير الشرعية من نيجيريا

رالف غوديل

ذكر مسؤولون اليوم الاثنين أن كندا تحاول خفض عدد طالبي اللجوء القادمين من نيجيريا الذين يتدفقون على أراضيها عبر الولايات المتحدة.

ودخل نحو 2500 لاجئ معظمهم نيجيريون الى كندا بشكل غير قانوني في إبريل ما يرفع عددهم هذا العام الى اكثر من 7300 مهاجر.

وعبر هؤلاء سيرا على طول طريق في الغابات من ولاية نيويورك الاميركية الى مقاطعة كيبيك، بحسب ما صرح وزير الهجرة احمد حسين في مؤتمر صحفي.

وسيتوجه الوزير إلى نيجيريا خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه المسألة.

وبناء على طلب من اوتاوا شددت السلطات الأمريكية مؤخرا قوانين التأشيرات للنيجيريين في محاولة لمنع السياح من الحضور جوا إلى الولايات المتحدة ومن ثم عبور الحدود إلى كندا لطلب اللجوء.

وذكر وزير السلامة العامة رالف غوديل ان ما معدله 70 الى 80 مهاجرا قاموا بهذه الرحلة مؤخرا.

ورصدت الشرطة الفدرالية نحو 21 الفا ممن حاولوا عبور الحدود في 2017 وسمح لهم بطلب اللجوء.

وكان معظم الواصلين في 2016 من هايتي وقد اعيدوا الى بلادهم في نهاية اقامتهم الموقتة في الولايات المتحدة بعد العواصف التي ضربت الجزيرة الفقيرة.

إلا أن هذه الموجة اتسعت العام الماضي لتشمل مواطنين من جيبوتي واريتريا ونيجيريا وباكستان والسودان وسوريا وتركيا واليمن، وغيرهم.

وبدأ عبور الحدود غير الشرعي مع انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي وعد بطرد اكثر من 11 مليون من المهاجرين غير الحاصلين على وثائق.

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