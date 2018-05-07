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الوطن

مدحت صالح والمولوية وبنعلي والوديدي أبرز نجوم سهرات الأوبرا الرمضانية

منذ 53 دقيقة
كتب: سالي يوسف
مدحت صالح والمولوية وبنعلي والوديدي أبرز نجوم سهرات الأوبرا الرمضانية

السهرات الرمضانية بدار الأوبرا 2018

تنظم دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان الكريم عددا من السهرات الرمضانية على مسارحها المختلفة، حيث يتم تقديم 16 حفلا غنائيا على مدار الشهر، يحييها عدد كبير من نجوم الطرب والإنشاد الديني والغناء الصوفي إلى جانب الفرق الغنائية، من مصر والدول العربية.

تقام السهرات الرمضانية على المسرح المكشوف والصغير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من 24 مايو الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، الساعة التاسعة والنصف مساء.  

وتنشر "الوطن" الخريطة الكاملة لفاعليات السهرات الرمضانية لعام 2018، والتي جاءت كما يلي:

 الخميس 24 مايو: فرقة الرضوان للإنشاد الصوفي

 

الجمعة 25 مايو: عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها

 

السبت 26 مايو: مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي

 

الأحد 27 مايو: الفنان حازم شاهين وفرقته "إسكندريلا"

 

الاثنين 28 مايو: فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد الصوفي

 

الثلاثاء 29 مايو: فريق أيامنا الحلوة

 

الأربعاء 30 مايو: الشيخ إيهاب يونس "إنشاد صوفي تراثي"

 

الخميس31 مايو: الفنانة دينا الوديدي وفرقتها

 

الجمعة 1 يونيو: فريق بساطة

 

السبت 2 يونيو: فرقة المولوية المصرية والمنشد عامر التوني

 

الاثنين 4 يونيو: الفنان مدحت صالح وفرقته

 

الثلاثاء 5 يونيو: فرقة الجنوبي النوبية ومحمود الشرقاوي

 

الأربعاء 6 يونيو: الفنان علي الهلباوي وفرقته

 

الخميس7 يونيو: الفنان فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي

 

الجمعة 8 يونيو: فرقة رسالة سلام بقيادة الموسيقار انتصار عبدالفتاح

 

السبت 9 يونيو: الفنانة غالية بنعلي وفرقتها

 

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