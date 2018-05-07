تسجيل الدخول

الوطن

لقاءات في ليبيا لبحث تفعيل المصالحة الوطنية

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
لقاءات في ليبيا لبحث تفعيل المصالحة الوطنية

قبائل ليبيا .. صورة أرشيفية

عقد رئيس وأعضاء مجلس أعيان ليبيا للمصالحة اليوم الاثنين اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي لبلدية زليتن لبحث تفعيل مبادرة التعايش السلمي بالمنطقة الوسطى، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

ونقل مكتب الإعلام ببلدية زليتن عن رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، قوله إن زيارته للبلدية جاءت في إطار المصالحة الشاملة في البلاد عبر التواصل مع جميع البلديات والأعيان والبحث عن مصالحة حقيقية بين الليبيين.

وأضاف المبشر أن "المصالحة التي يجب أن يلتف حولها الليبيين أهلية لا تنتمي لأي توجه ولا لأي حسابات إلا حساب الوطن ومستقبله"، مؤكداً أن الليبيين قادرين على توحيد الصف ولم الشمل بينهم.

كان المبشر قال إن "قطار التصالح والسلام في ليبيا انطلق وعلى الجميع اللحاق به أو تحمل مسؤولية التخلف عنه داعيا الجميع بالامتثال للغة السلام والتوافق وتنحية الخلافات كافة من أجل الوطن، والتعايش السلمي وتعميم الأمر في كافة الأراضي الليبية"، وفق تعبيره

أخبار متعلقة

"أعيان وحكماء بنغازي" ينتقدون "بشدة" قنوات "الإخوان" في ليبيا

"أعيان وحكماء بنغازي" ينتقدون "بشدة" قنوات "الإخوان" في ليبيا
أعيان ومشايخ ليبيا يلتقون "حفتر" في العيد لتجديد دعم الجيش الليبي

أعيان ومشايخ ليبيا يلتقون "حفتر" في العيد لتجديد دعم الجيش الليبي
اجتماع بين ليبيين وإسرائيليين بغرض المصالحة "الليبية-اليهودية"باليونان

اجتماع بين ليبيين وإسرائيليين بغرض المصالحة "الليبية-اليهودية"باليونان
"السادات" يشيد بنجاح القيادة المصرية في إتمام المصالحة الليبية

"السادات" يشيد بنجاح القيادة المصرية في إتمام المصالحة الليبية

الطريق سالكة لتحقيق المصالحة الليبية!

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

"كهرباء البحيرة": تحرير 6015 محضر سرقة تيار وسداد 6 ملايين غرامات

"كهرباء البحيرة": تحرير 6015 محضر سرقة تيار وسداد 6 ملايين غرامات

بيطريون: "الجلد العقدي" يفتك بالماشية ولا علاج له

بيطريون: "الجلد العقدي" يفتك بالماشية ولا علاج له

طارق عامر عن اللجوء لصندوق النقد:" كنا هنجيب منين مليار دولا للوقود"

طارق عامر عن اللجوء لصندوق النقد:" كنا هنجيب منين مليار دولا للوقود"

ابن خال "قتيل الرحاب": "مكنتش متخيل ده يحصل.. أقسم بالله أنا مذهول"

ابن خال "قتيل الرحاب": "مكنتش متخيل ده يحصل.. أقسم بالله أنا مذهول"

جمال شيحة: 300 نائب طالبوا بزيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه

جمال شيحة: 300 نائب طالبوا بزيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه

اختيارات الوطن

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

الأكثر قراءة

عاجل