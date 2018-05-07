لقاءات في ليبيا لبحث تفعيل المصالحة الوطنية

عقد رئيس وأعضاء مجلس أعيان ليبيا للمصالحة اليوم الاثنين اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي لبلدية زليتن لبحث تفعيل مبادرة التعايش السلمي بالمنطقة الوسطى، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

ونقل مكتب الإعلام ببلدية زليتن عن رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، قوله إن زيارته للبلدية جاءت في إطار المصالحة الشاملة في البلاد عبر التواصل مع جميع البلديات والأعيان والبحث عن مصالحة حقيقية بين الليبيين.

وأضاف المبشر أن "المصالحة التي يجب أن يلتف حولها الليبيين أهلية لا تنتمي لأي توجه ولا لأي حسابات إلا حساب الوطن ومستقبله"، مؤكداً أن الليبيين قادرين على توحيد الصف ولم الشمل بينهم.

كان المبشر قال إن "قطار التصالح والسلام في ليبيا انطلق وعلى الجميع اللحاق به أو تحمل مسؤولية التخلف عنه داعيا الجميع بالامتثال للغة السلام والتوافق وتنحية الخلافات كافة من أجل الوطن، والتعايش السلمي وتعميم الأمر في كافة الأراضي الليبية"، وفق تعبيره