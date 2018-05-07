ديفيد ليبتون: مصر كانت في منطقة الخطر قبل اللجوء لصندوق النقد

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاح الاقتصادي وهناك خطوات أخرى ستقطع، موضحًا أن مصر كانت عضوة في صندوق النقد الدولي منذ إنشائه.

وأضاف "ليبتون"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي"، أن عجز الموازنة في مصر كان كبيرًا عام 2016 قبل لجوء مصر لصندوق النقد الدولي، والمخزون من العملة هبط تماما وكان الوضع غير مستقر، كما أن الاستيراد والتصدير لم يكن على خير حال ، وحال استمراه لفترة طويلة كان سيحدث اهتزاز في الاقتصاد.

وأشار إلى أن حال حدوث الاهتزاز في الاقتصاد المصري، كان سيحدث تضخم والمواطنين لن يجدوا نقودًا في محافظهم الشخصية، وكان سيحدث هناك مشكلات في التجارة ، موضحًا أن مصر كانت في منطقة الخطر قبل اللجوء لصندوق النقد الدولي.