مسئول ليبي: ننسق مع مصر لتسليم رفات الأقباط الذين ذبحهم داعش

أعلن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن السلطات القضائية في ليبيا تنسق مع السلطات المصرية لتسليمها رفات 20 قبطيا قتلوا ذبحا على يد عناصر "داعش" خلف فندق المهاري في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة عام 2015.

ونقل موقع "الوسط" الليبي، عن "الصور"، إن "السلطات الليبية أرسلت عينات الحمض النووي الخاصة برفات الأقباط إلى مصر لمطابقتها، منذ العثور على جثامينهم بعد استخراجها من موقع دفنها جنوب سرت أواخر سبتمبر 2017".

وأكد الصور التنسيق مع السلطت المصرية لإرسال رفات الضحايا خلال الأيام القادمة، دون تحديد موعد معين، مشيرا إلى أن الرفات عُثر عليها بعد القبض على منفذ ومصور واقعة الذبح من تنظيم "داعش".