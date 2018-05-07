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الوطن

محافظ البنك المركزي: سوق العملة كان فوضى قبل تحرير سعر الصرف

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محافظ البنك المركزي: سوق العملة كان فوضى قبل تحرير سعر الصرف

طارق عامر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لم يكن لديها بديل سوى اللجوء لصندوق النقد الدولي، من أجل تغيير وضع الاقتصاد المصري بنسبة 180 درجة، موضحًا أن جميع مؤسسات الدولة شاركت مع البنك المركزي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أقرها صندوق النقد الدولي.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مؤسسات الدولة بالكامل ظلت تبحث هذا القرار لعدة أشهر، مؤكدًا أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حاسمة، وأن هذا القرار كان قرار البلد بالكامل.

وأكد أن سوق العملة كان فوضويا قبل تحرير سعر الصرف، مستطردًا: "الناس كانت بتقول المستثمر هييجي يبيع الدولار بـ 7 جنيه ليه، وهو في السوق السودة كان  بـ17 جنيه".

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