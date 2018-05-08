بالصور| إزالة عدد من مشاتل الأرز المخالفة بكفر الشيخ

نفذت مديريتا الزراعة والري بمحافظة كفر الشيخ، حملة مشتركة، لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بنطاق المحافظة.

وقال المهندس عبد الرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه يتم التنسيق مع المهندس أشرف محمدى، لتنفيذ القرار الوزاري بمنع زراعات الأرز في المناطق المخالفة لقرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة، مضيفاً أنه تم إزالة 22 مشتلاً مخالفا لقرار زراعة الأرز بمساحة 23 قيراطا، بالإضافة لتحرير محاضر لـ48 مزارع بمساحة 10 أفدنة و22 قيراطا و10 أسهم بعدد من مراكز المحافظة.

ودعا وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، المزارعين للالتزام بتطبيق القرار حتى لا يتعرضوا للغرامة المقررة من قبل وزارة الري، حيث ان المساحة المسموح بزراعتها من محصول الأرز هذا العام 198800 فدان، وأن ما تم زراعته علي أرض الواقع 11460 فدان أرز " بدار" بالإضافة لـ3500 فدان ارز "مشاتل".