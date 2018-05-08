تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| إزالة عدد من مشاتل الأرز المخالفة بكفر الشيخ

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| إزالة عدد من مشاتل الأرز المخالفة بكفر الشيخ

ازالة مشتال ارز مخالفة بكفر الشيخ

نفذت مديريتا الزراعة والري بمحافظة كفر الشيخ، حملة مشتركة، لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بنطاق المحافظة.

وقال المهندس عبد الرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه يتم التنسيق مع المهندس أشرف محمدى، لتنفيذ القرار الوزاري بمنع زراعات الأرز في المناطق المخالفة لقرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة، مضيفاً أنه تم إزالة 22 مشتلاً مخالفا لقرار زراعة الأرز بمساحة 23 قيراطا، بالإضافة لتحرير محاضر لـ48 مزارع بمساحة 10 أفدنة و22 قيراطا و10 أسهم بعدد من مراكز المحافظة.

ودعا وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، المزارعين للالتزام بتطبيق القرار حتى لا يتعرضوا للغرامة المقررة من قبل وزارة الري، حيث ان المساحة المسموح بزراعتها من محصول الأرز هذا العام 198800 فدان، وأن ما تم زراعته علي أرض الواقع 11460 فدان أرز " بدار" بالإضافة لـ3500 فدان ارز "مشاتل".

أخبار متعلقة

زراعة "كفر الشيخ" تعلن علاج 900 فدان قطن من الآفات

زراعة "كفر الشيخ" تعلن علاج 900 فدان قطن من الآفات
"زراعة كفر الشيخ": تسويق 108 آلاف طن قمح وتوفير "أجولة الجوت"

"زراعة كفر الشيخ": تسويق 108 آلاف طن قمح وتوفير "أجولة الجوت"
"ري كفر الشيخ": تنفيذ عمليات بـ25 مليون جنيه لإعادة تأهيل الترع

"ري كفر الشيخ": تنفيذ عمليات بـ25 مليون جنيه لإعادة تأهيل الترع
"ري كفر الشيخ": قياس مساحات الأرز عن طريق القمر الصناعي لضبط المخالفين

"ري كفر الشيخ": قياس مساحات الأرز عن طريق القمر الصناعي لضبط المخالفين

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد في دمياط

بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد في دمياط

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

محافظ دمياط يبحث دعم المشروعات مع ممثلي "الوسطاني" للبترول و"دانا غاز"

محافظ دمياط يبحث دعم المشروعات مع ممثلي "الوسطاني" للبترول و"دانا غاز"

بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

اختيارات الوطن

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

الأكثر قراءة

عاجل