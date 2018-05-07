تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء": نعتزم تركيب 40 ألف عداد بـ6 مناطق

منذ 57 دقيقة
كتب: سلامة عامر
رئيس "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء": نعتزم تركيب 40 ألف عداد بـ6 مناطق

حمدي عكاشة

أكد المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انتهاء الشركة من مرحلة التركيب والتشغيل التجريبي الأولى للعدادات الذكية في منطقة الإبراهيمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب 40 ألف عداد لتغطية 6 مناطق تابعة في نطاق عمل الشركة.

وقال عكاشة، لـ"الوطن"، إن المناطق التي سيتم تركيب العدادات الذكية بها ستشمل 3 مناطق سكنية هي سموحة، والإبراهيمية، وسابا باشا، و3 مناطق صناعية، تشمل برج العرب، والعامرية، ومرغم، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة العدادات كمشروع قومي لتسجيل قراءات استهلاك الطاقة، واستخدام أحدث تكنولوجيا الشبكات الكهربائية الذكية للشبكة القومية للكهرباء لما لها من مزايا للمشتركين وشركات الكهرباء.

أخبار متعلقة

"ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية".. ورشة عمل بهندسة قنا

"ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية".. ورشة عمل بهندسة قنا
تدشين ندوة بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية" بالمحلة

تدشين ندوة بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية" بالمحلة
«شنايدر إليكتريك»: 40% نسبة زيادة معدل استهلاك الطاقة عالميا

«شنايدر إليكتريك»: 40% نسبة زيادة معدل استهلاك الطاقة عالميا
"النيل" يناقش ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين قدراتها بالمنوفية

"النيل" يناقش ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين قدراتها بالمنوفية

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد في دمياط

بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد في دمياط

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

محافظ دمياط يبحث دعم المشروعات مع ممثلي "الوسطاني" للبترول و"دانا غاز"

محافظ دمياط يبحث دعم المشروعات مع ممثلي "الوسطاني" للبترول و"دانا غاز"

بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

اختيارات الوطن

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

الأكثر قراءة

عاجل