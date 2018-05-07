رئيس "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء": نعتزم تركيب 40 ألف عداد بـ6 مناطق

أكد المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انتهاء الشركة من مرحلة التركيب والتشغيل التجريبي الأولى للعدادات الذكية في منطقة الإبراهيمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب 40 ألف عداد لتغطية 6 مناطق تابعة في نطاق عمل الشركة.

وقال عكاشة، لـ"الوطن"، إن المناطق التي سيتم تركيب العدادات الذكية بها ستشمل 3 مناطق سكنية هي سموحة، والإبراهيمية، وسابا باشا، و3 مناطق صناعية، تشمل برج العرب، والعامرية، ومرغم، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة العدادات كمشروع قومي لتسجيل قراءات استهلاك الطاقة، واستخدام أحدث تكنولوجيا الشبكات الكهربائية الذكية للشبكة القومية للكهرباء لما لها من مزايا للمشتركين وشركات الكهرباء.