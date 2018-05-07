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الوطن

طارق عامر: مصر يحدث بها أزمة عملة كل 10 سنوات و"مش عاوزين يتكرر تاني"

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود البدوي
طارق عامر: مصر يحدث بها أزمة عملة كل 10 سنوات و"مش عاوزين يتكرر تاني"

طارق عامر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أعضاء من الحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب سفير مصر في واشنطن جلسوا مع أعضاء صندوق النقد الدولي من أجل وضع برنامج إصلاح اقتصادي، موضحًا أن مصر طالبت بأن يكون الإصلاح على مدى 3 سنوات وليست سنة واحدة.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج " كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب: "مصر كان كل 10 سنوات يحصل فيها أزمة عملة، مش عاوزين ده يتكرر تاني، لأنها حصلت في التسعينيات وحصلت في عام 2002، سعر العملة مكنش حقيقي في مصر بل كانت مدعوم، كون إن إحنا نفسنا كان يكون السعر المدعوم ده سعرها الحقيقي ده حاجة تانية".

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