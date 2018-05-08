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الوطن

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

اليوم AM 12:36
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

صورة حملة تموينية تضبط 350 كجم من دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

تمكنت حملة تموينية، بمحافظة الفيوم، من ضبط مدير مسئول لمخبز بلدي، بحوزته 350 كجم من الدقيق البلدي المدعم، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، وفقا لبيان صحفي، مساء أمس.

كانت حملة لإدارة تموين بندر أول، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورئاسة المهندس حسن مصطفى العلواني، مدير عام إدارة تموين بندر أول، تمكنت من ضبط مدير مسئول لمخبز بلدي، لتجميعه 350 كجم دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

حرر محضر بالواقعة، رقم 614 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2018م، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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