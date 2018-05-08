"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه تقرر صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم خلال شهر مايو الجاري بعد الانتهاء من صرف المرتبات.

وتعد محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأوائل على مستوى الجمهورية التى تستعد للصرف فى هذا الموعد من العام.

ووجه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء الشكر والتقدير، لإدارة الموازنة بديوان عام المديرية والعاملين بها عطية على أحمد، مدير إدارة الموازنة وإيهاب عزمي، باحث بإدارة الموازنة على الجهد المبذول لتوفير المبالغ المطلوبة.

وأكد عقل، أنه كان يوجد عجز صارخ فى موازنة الباب الأول إلا أنهم بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية تم توفير المبالغ المطلوبة حتى يتمكن جميع العاملين فى الإدارات والمدارس من صرف مكافأة الامتحانات خلال هذا الشهر.