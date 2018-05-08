ضبط 7.8 طن تمر جاف بدون بيانات في مخزن منشأة غذائية بالدقهلية

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمس الاثنين، غلق مخزن لإحدى المنشآت الغذائية الكبرى بمدينه طلخا لضبط 7800 طن تمر جاف بدون بيانات ولعدم وجود ترخيص بالإضافة إلى وجود قصور في الاشتراطات الصحية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الصحة، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها في الواقعة ومتابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن.

ووجه الشعراوي، رئيس مركز ومدينة طلخا، للتنسيق مع مديريه القوى العاملة قطاع الأمن الصناعي، لسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمخزن.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم إعدام 75 كيلو أغذية متنوعه فاسدة، مشيراً إلى أنه تم سحب 10 عينات لأغذية مختلفة وأرسالها للمعامل للتحاليل، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

وشدد المحافظ، على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين والتوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.