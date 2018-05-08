إصابة 13 شخصا في حادث على طريق "السنبلاوين - الزقازيق" بالدقهلية

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم على طريق "السنبلاوين – الزقازيق" بين سيارتين ميكروباص وربع تقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلامين المركزي، أمس.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم علي طريق "السنبلاوين – الزقازيق".

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت 13 مصابا إلى مستشفى السنبلاوين المركزي لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبي، إنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفى السنبلاوين وتم عمل الإسعافات للمصابين، وتنوعت الإصابات بين كدمات وجروح وكسور، وتم خروج جميع الحالات فيما عدا حالة واحدة متابعة دخول قسم عظام.

وانتقل وحدة مباحث المركز إلى مكان الحادث وتم التحفظ على السيارتين، وفحص أسباب الحادث.