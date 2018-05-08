عامل يصيب طالب أثناء إطلاق الرصاص ابتهاجا بعودة معتمر بسوهاج

أصيب طالب بطلق ناري بالفخذ الأيمن أثر إطلاق عامل الرصاص من بندقية آلية بقرية أولاد هارون مركز المنشأة بسوهاج، ابتهاجا بعودة معتمر من الأراضي المقدسة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

أفاد بيان لمديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة المنشأة بورود إشارة من مستشفى الحياة التخصصي بسوهاج بوصول "كريم.خ"، 13 عاما، طالب، ويقيم بناحية أولاد هارون دائرة المركز مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيمن وكسر غير مكتمل أعلى عظام الحوض.

بالانتقال والفحص وسؤال عمه المصاب "سليمان.ع.س"، 28 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة المذكور نتيجة قيام "عماد.ح"، 37 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بأطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته ابتهاجا بعودة نجل عم المصاب من أداء فريضة العمرة مما أدى لإصابته عن طريق الخطأ، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية آلية" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1901 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.