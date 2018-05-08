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الوطن

عمرو خالد يقدم "السيرة حياة" على "المحور" في رمضان

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد حسين صوان
عمرو خالد يقدم "السيرة حياة" على "المحور" في رمضان

عمرو خالد

تكثف إدارة قناة "المحور" اجتماعاتها، لوضع الخريطة البرامجية الخاصة بالقناة، في شهر رمضان المبارك، ولم تنتهِ بعد من الاستقرار على البرامج والمسلسلات التي تعرضها على شاشتها.

وعلمت "الوطن" إن إدارة "المحور"، استقرت بشكلٍ نهائي على عرض برنامج "السيرة حياة" للداعية عمرو خالد، يوميًا على مدار شهر رمضان، لكن لم تستقر على موعد عرضه بعد، حيث تدور فكرته حول السيرة النبوية بعيدًا عن الصراعات، بهدف تعلم قيم الحب والرحمة والتسامح والنجاح.

وتعرض القناة، خلال شهر رمضان، برنامج "بيت الخير" للإعلامية أميرة بدر، حيث تقدم من خلاله مبادرات وأعمال خيرية ويشارك فيها عدد من الشخصيات المختلفة من فنانين ورياضيين ورجال أعمال ومؤسسات خيرية.

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