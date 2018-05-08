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الوطن

ضبط عاطل حاول إدخال "حشيش" لزميله المحبوس احتياطيا في البحيرة

منذ 20 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط عاطل حاول إدخال "حشيش" لزميله المحبوس احتياطيا في البحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

ضبطت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، عاطلا أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة داخل الطعام، لزميله المحبوس احتياطيا بسجن قسم شرطة غرب النوبارية.

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، أنه أثناء مباشرة ضباط القسم، أعمال تفتيش زيارة المحبوسين بالقسم، تمكنوا من ضبط (ب. ج 36 عاما) عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش، حال محاولته إدخالها بالأطعمة لزميله المحبوس احتياطيًا (ي. م 30 عاما) عاطل، على ذمة قضية حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد إدخالها للمتهم خلال الزيارة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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