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الوطن

نائب ليبي: الانتخابات قبل الدستور التفاف إخواني لتفتيت الجيش

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
نائب ليبي: الانتخابات قبل الدستور التفاف إخواني لتفتيت الجيش

طلال الميهوب

انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب الدعوات لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي قبل صدور دستور يحافظ ويحمي المؤسسة العسكرية.

وأعتبر "الميهوب"، في تصريح لوسائل إعلام ليبية: "هذه الدعوات إلتفاف من الاخوان لتفتيت الجيش الليبي، معربا عن رفضه للانتخابات قائلا: "عن نفسي سأعارض هذه الخطوة".

وأشار "الميهوب"، إلى أن المشكلة الأن في ليبيا عدم الثقة، مضيفا أي انتخابات بدون حماية للجيش سوف تجعلنا نعود لمربع الدروع والقاعدة من جديد، في إشارة إلى التنظيمات المسلحة والإرهابية.

 

 

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