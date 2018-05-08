وزيرة التخطيط للفائزين بمنحة "ريادة الأعمال": على كل شاب خلق وظيفته

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، 40 شابا ممن وقع عليهم الاختيار للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال التي يقدمها مشروع "رواد 2030" والممثل للوزارة، وذلك في لقاء ترحيبي علي هامش ملتقى آفاق ريادة الأعمال في ظل "رؤية مصر 2030" الذي تنظمه الوزارة.

تضمن اللقاء عرض فيلما تسجيليا عن مشروع "رواد 2030" من إنتاج وإخراج المكتب الإعلامي للوزارة، حيث عرض الشباب الأربعين المختارين للمنحة الافكار التي يهدفوا تحقيقها.

ورحبت الوزيرة، خلال كلمتها بالشباب الحضور، معبرة عن سعادتها بتحقيق حلم ثقافة ريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة أولت اهتمام كبير بالبرنامج باعتباره أول برنامج تعليمي لنشر تلك الثقافة.

وأضافت الوزير، "سوق العمل حاليًا أصبح ديناميكيًا لذا فلابد من توافر المهارات لربط سوق العمل ومتطلباته بالتعليم الأكاديمي، وأن الحاجة الآن تذهب إلى نشر ثقافة أن يخلق الشاب وظيفته"، موضحة أن هذا لن يأتي إلا بفكر ريادة الأعمال والابتكار، وهذا ما لم يكن موجود مسبقًا.

وتابعت الوزيرة: "نحن بحاجة الآن إلى مايطلق عليه البيئة المواتية، وبحاجة إلى الأساس العلمي الذي يتم نقله للآخرين فضلاً عن الثقافة المبنية على هذا الاساس الي جانب الابتكار، ووجهت كلمة للشباب قائلة: "أنتم رواد هذا البرنامج وآمل أن تكونوا روادًا لتغير ذلك الفكر".

وأوضحت الوزيرة، أن الشباب الذين تقدموا للمنحة ولم يتم اختيارهم، سيتم اعداد مجموعات تحضيرية لهم وتأهيلهم لبرامج أخري، مبينة أنه جرى في البدء نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر على مستوى المدارس، انطلاقا من مدارس محافظة الأقصر لنقل هذا الفكر، بالتوازي في التنسيق مع الوزارات المختلفة لإنشاء حاضنات، تضم عيادات أعمال بها مجموعة من المتطوعين لمساندة الآخرين في نشر فكر ريادة الأعمال.

وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "الوزيرة" أنها قادرة علي الانتشار في المحافظات والقرى ما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة.