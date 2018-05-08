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الوطن

رئيس الوزراء: مصر تستطيع الوصول بمعدل النمو إلى 7%

منذ 18 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء: مصر تستطيع الوصول بمعدل النمو إلى 7%

شريف إسماعيل

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية للتعاون من أجل المتوسط، يستهدف التنسيق والتعاون في مجال تطوير الموانئ واللوجيستيات، ضمن منظومة التعاون بين دول حوض المتوسط. 

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بالإسماعيلية، أن المؤتمر به مجموعة من الاقتصاديين من كل دول حوض المتوسط، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "نتعشم أن تكون النتائج تصب في عملية التطوير وهناك تطوير في موانئ مصر وإنشاء طرق جديدة بمواصفات عالمية ومنظومة لوجيستيات وتطوير شامل للنقل وتفعيل دور السكة الحديد، وانحصر نقل البضائع علي السكة الحديد خلال السنوات الماضية".

وقال رئيس الوزراء، أن المؤتمر يؤكد دور مصر في التجارة العالمية ومنطقة الأورومتوسطية، والتأكيد للدور الفاعل لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عملية الإصلاح تسير في طريقها الصحيح.

وأضاف، أن هناك مؤشرات للاقتصاد المصري كلها إيجابية، مع عجز الموازنة مع تخفيض الدين العام للناتج المحلي، وانخفاض معدلات البطالة التي من المقرر أن تصل العام المقبل إلى حوالي 10.4%، ولأول مرة يتحقق فائض في العجز الأولي في تاريخ الدولة المصرية، وسوف يستمر العام المقبل، لافتا أن معدلات النمو وصلت إلى 5.3%، تصل العام المقبل إلى 6%، ونطمح أن تصل إلى 7%، مؤكدة أن مصر تستطيع فعل ذلك.

وتابع: "جانب الإصلاح  يتمثل في أن يشعر المواطن بالحياة الكريمة وتحسن الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع القطاعات وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتنقية منظومة الدعم وتتحول لمنظومة الدعم النقدي، وحاليا المشروعات القومية استوعبت عددا كبيرا ولن تكون هناك اختناقات في الطاقة والكهرباء، وتحول المناطق العشوائية إلى أماكن تليق بالإنسان، مع تطوير منظومة التعليم كاملة، والأهم أن يشعر المواطن بأن المستقبل أفضل"، مؤكدا أن مصر لديها  كل القدرات في أن تكون إحدى الدول التي تملك اقتصادا قويا.

وقال رئيس الوزراء، إننا ننفذ مشروعات لتطوير الموانئ ومنظومة النقل، قائلا: "الإجراءات لصالح المنظومة أن تكون الإمكانيات المتاحة تتناسب مع مكانة مصر، وقد تكون هناك توصيات من مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط توضع في الحسبان عند الانتهاء منه".

وافتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمدينة الإسماعيلية، فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية، الذي يعقد تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال يومي 8 و9 مايو الجاري، وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ووزارة النقل.

ويأتي ذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمشاركة ممثلين عن حكومات عدد من دول البحر المتوسط، وسلطات الموانئ، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الدولية الشريكة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر وخارجها.

 

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