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الوطن

الاحتلال يطلق اسم ترامب على ساحة في القدس المحتلة

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
الاحتلال يطلق اسم ترامب على ساحة في القدس المحتلة

ترامب

قرر رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات تسمية الساحة الواقعة أمام السفارة الأمريكية في القدس باسم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وزعم بيان للبلدية أن "ترامب" اتخذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي "ليكون على جانب الحق وينفذ عملا صالحا"، ولذلك تسمية الساحة باسم ترامب "هو وسيلة إظهار محبة الإسرائيليين واحترامهم للرئيس الأمريكي والشعب الأمريكي الذي دائما إلى جانب إسرائيل".

وقام بركات أمس بتعليق أول لافتة تشير إلى المقر المؤقت للسفارة الأمريكية في القدس، الذي من المقرر افتتاحه في 14 مايو الجاري بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

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