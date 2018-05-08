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الوطن

عامل يتهم آخر بالتعدى عليه بآلة حادة في مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة

منذ 10 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
عامل يتهم آخر بالتعدى عليه بآلة حادة في مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

أصيب عامل مقيم بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، بجروح، إثر تعدي زميله عليه بآلة حادة، لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "ه ف" 23 سنة عامل ومقيم بأبوحمص مصابا بجروح.

وبسؤاله اتهم "ط إ" 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة كانت بحوزته محدثًا إصابته لخلافات بسبب الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهام المصاب له بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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