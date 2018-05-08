"بصيرة": إجراء استطلاعات رأي للمصريين حول الدراما والإعلانات في رمضان

أعلن المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" إجراء مجموعة من استطلاعات الرأي العام خلال شهر رمضان، للتعرف على نمط حياة المصريين، حيث تضم الاستطلاعات عددًا من الأسئلة التي تكشف تفضيلات المصريين للمسلسلات والقنوات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التغيير في العادات اليومية المتعلقة بالنوم والتنزه والاستهلاك وممارسة الشعائر الدينية.

وقال الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، في بيان اليوم، إن المركز أجرى استطلاعات مشابهة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الاستطلاعات في الكشف عن تفضيلات المصريين في المجالات المختلفة والتي تساعد متخذ القرار في وضع خطط موائمة لهذه التفضيلات.

وأضاف عثمان، أنه في ضوء الفراغ المعلوماتي حول نمط المشاهدة والاستماع والذي له أهمية اقتصادية كبيرة قرر مركز بصيرة إجراء الاستطلاعات، حيث إن معرفة نمط مشاهدة التليفزيون ومدى متابعة المواطنين للمواد الإعلامية المختلفة وتحديدًا المسلسلات المذاعة بكثافة خلال الشهر تساعد منتجي المسلسلات على وضع خططهم الإنتاجية بما يتوافق مع ذوق المواطن المصري، كما تساعد القنوات وشركات الإعلانات وأصحاب المنتجات التي يتم الإعلان عنها على وضع خريطة الإعلانات وتقييم أثر الإعلانات على المشاهد.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، أن المركز يرصد باهتمام المظاهر الجديدة في الاندماج بين البث الفضائي والإنترنت والذي يتمثل في التحول نحو المشاهدة على الإنترنت بدلاً من التليفزيون وأثر ذلك على صناعة الإعلان بصفة خاصة وعلى نمط حياة المصريين بصفة عامة.