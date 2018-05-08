ترامب يعلن موقفه الأخير منه اليوم.. محطات في تاريخ "النووي الإيراني"

تتجه أنظار العالم، اليوم، إلى البيت الأبيض حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكشف عن موقفه النهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه البيت الأبيض مرارا بـ"السيء".

وكان ترامب كتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا إنه سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، وهو موعد مبكر عن انتهاء المهلة التي حددها في 12 مايو الجاري، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية.

وهدد ترامب مرارا بالانسحاب من الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل الحد من برنامجها النووي.

فيما مرّ الملف النووي الإيراني بعدة مراحل، منذ أن وقع الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، اتفاقًا مع الإدارة الأمريكية من أجل برنامج نووي في العام 1957، مرورا بالاتفاق النووي التاريخي المُبرم في 2015، وأخيرا الإجراءات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه الملف النووي الإيراني، بعد تهديدات متكررة من ترامب بإلغاء الاتفاق النووي.

1. 1957

بدأ البرنامج النووي الإيراني منذ حكم الشاه محمد رضا بهلوي، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، التي وقعت مع إيران اتفاقية تعاون بهدف مساعدة إيران على تشغيل مفاعل نووي للأغراض السلمية، وفي العام التالي، انضمت إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2. 1967

افتتحت إيران مركز طهران للأبحاث النووية، الذي يتضمن مفاعل نووي صغير، بمساعدة الولايات المتحدة.

3. 1968

وقعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وبمساعدة الولايات المتحدة، بدأت إيران بتطوير برنامجها النووي.

4. 1979

عقب الثورة الإيرانية والإطاحة بنظام الشاه، أوقفت إيران تعاونها مع الدول الغربية.

5. 1987 و1990

بين عامي 1987 و1990، أبرمت إيران اتفاقيتين للتعاون النووي مع الصين وباكستان، حيث نصت الاتفاقية مع الصين على تزويد إيران بمفاعل بقدرة 27 كيلووات ومفاعلين نوع "كونيشان" قدرة 300 كيلووات.

6. 1990

أظهر الاتحاد السوفيتي، رغبته في التعاون النووي مع إيران، وبدأ مباحثات لإكمال مفاعلي بوشهر وتزويدها بمزيد من المفاعلات.

7. 1995

أعلنت روسيا رسميا، أنها ستكمل بناء مفاعلي بوشهر وتأهيلهما وبناء 3 مفاعلات أخرى.

8. 1998

أبدت الولايات المتحدة قلقها من البرنامج النووي الإيراني، وبعد عام وقع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قانونا يسمح بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تقدم المساعدة لبرنامج إيران النووي.

9. 2003

شهد الملف النووي الإيراني الكثير من الجدل، في العام 2003، حيث زعمت واشنطن أن طهران تتطلع إلى إنتاج سلاح نووي، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين دوليين إلى إيران، ونشر المفتشون تقريرا أكد أن إيران ملتزمة تماما لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

ثم عادت الوكالة لتقول إنها وجدت دلائل على وجود يوارانيوم عالي التخصيب في مفاعل إيراني قرب طهران، ونفى وزير الخارجية الإيراني آنذاك أن تكون إيران تسعى للإنتاج سلاح نووي.

وفي العام ذاته، توصل مفتشو الوكالة الدولية، إلى موقعين إيرانيين هما "بارجين ولافيزان"، وتبين أنهما معدان لاختبار المتفجرات التقليدية.

10. 2006

أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أن بلاده أصبحت من الدول النووية، وشدد على أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم لغايات الأغراض السلمية.

وفي العام نفسه، رفضت إيران مقترحا روسيًا بنقل عمليات التخصيب إلى الأراضي الروسية، ضمانا لعدم لجوء الإيرانيين لاستخدامه في أغراض تصنيع سلاح نووي، ما أدى إلى حدوث اتفاق بوجهات النظر الأوروبية والأمريكية وروسيا والصين، وتأكيد هذه الدول على ضرورة أن توقف إيران برنامجها النووي بشكل كامل، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" عربية.

وفي العام ذاته، أقر مجلس الأمن الدولي، قانونا يدعو إيران إلى وقف جهود التخصيب اليورانيوم، ثم مشروع قانون آخر يقضي بفرض عقوبات على طهران.

11. أبريل 2009

أعلنت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، انضمام بلادها إلى المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1.

12. في مايو 2010

وافقت إيران على وساطة تركيا والبرازيل لحل الخلاف مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وأعلن الغرب رفضه لبيان الدول الثلاث الذي عُرف بـ"إعلان طهران".

وفي يوليو من العام ذاته، حظر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران.

13. 2012

جمد الاتحاد الأوروبي في عام 2012، أموالا للبنك المركزي وفرض حظرا نفطيا، وتم استئناف المفاوضات بعد توقف تواصل أكثر من عام.

14. 2013

عادت الروح إلى مفاوضات إيران والدول الست، بعد تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني السلطة في العام 2013، وحصل على موافقة من المرشد الأعلى لإجراء المفاوضات.

15. 2014

في فبراير 2014 بدأت مفاوضات على مستويات مختلفة بين الدول الست وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي، إلا أنها فشلت ومددت المفاوضات مرتين لفترة إجمالية بلغت 11 شهرا، وبالتوازي مدد أيضا الاتفاق المرحلي.

16. 2015

في 14 يوليو 2015، تم التوقيع على اتفاق بين إيران والدول السداسية بعد 21 شهرا من المفاوضات وجولة أخيرة استمرت 17 يوما.

وتشمل البنود الرئيسية في الاتفاق الذي وقع في فيينا:

- تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم.

- تحويل مفاعل "فوردو" وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية.

- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، ويشمل ذلك مواقع عسكرية يتم الوصول إليها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية.

- تمتنع إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.

- حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصورايخ الباليستية لمدة 8 سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.

والاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق، وستحصل إيران في المقابل على:

- رفع للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل تدريجي بالتزامن مع وفاء طهران بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

- وبموجب ذلك تتمكن إيران من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذ الاتفاق.