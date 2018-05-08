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الوطن

"حتة": "الأشعة التداخلية" بديل للجراحة في علاج تضخم أورام البروستاتا

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"حتة": "الأشعة التداخلية" بديل للجراحة في علاج تضخم أورام البروستاتا

جانب من فعاليات "المؤتمر"

أكد الدكتور أسامة حتة، رئيس المؤتمر الدولي السابع لأورام الجهاز الهضمي والكبد وأورام الجهاز البولي وأستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب عين شمس، أن استخدام الأشعة التداخلية بالقسطرة العلاجية تطور، وأصبحت وسيلة آمنة، وفعالة كبديل للجراحة في علاج تضخم أورام البروستاتا الحميدة.

وأضاف "حتة"، في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً على هامش انعقاد المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، أن "الأشعة" تستخدم كبديل للجراحة أيضاً في مواجهة أورام الرحم الليفية، وهي عبارة عن عن أنبوبة دقيقة لا تتجاوز 2 ملي متر يتم إدخالها تحت التخدير الموضعي من خلال شريان الفخذ الأيمن، ثم يتم توجيهها تحت جهاز الأشعة المتطورة الى شرايين الحوض وصولا الى الشرايين المغذية للبروستاتا في حالات تضخم وأورام البروستاتا الحميدة، وكذلك الى شريان الرحم وصولا الى الشرايين المغذية للأورام الليفية للرحم.

وتابع: "ونقوم بحقن حبيبات متناهية الصغر لغلق الشرايين المغذية للأورام دون سواها مما يؤدى الى إنكماش غدة البروستاتا، وكذلك ضمور الأورام الليفية للرحم، ويترتب على ذلك علاج تلك الأمراض وزوال الأعراض المصاحبة لها دون اللجوء إلى الفتحات الجراحية حيث انه من المعروف أن القسطرة تتم بمخدر موضعى وتستغرق حوالى ساعة يغادر بعدها المريض المستشفى خلال ساعات ويستطيع ممارسة عمله خلال أيام".

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