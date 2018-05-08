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الوطن

لقاء بين شي جينبينج والزعيم الكوري الشمالي في الصين

منذ 11 دقيقة
كتب: أ ف ب
لقاء بين شي جينبينج والزعيم الكوري الشمالي في الصين

شي جينبينج والزعيم الكوري الشمالي

التقى الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم، الزعيم الكوري الشمالي في شمال شرق الصين خلال زيارة مفاجئة لكيم جونج أون قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي صورا لشي وكيم يسيران بمحاذاة البحر في مدينة داليان شمال شرق البلاد، ويجريان محادثات، فيما ذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية ان الزعيمين التقيا الاثنين والثلاثاء.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها كيم الى الصين منذ مارس مما يبرز الجهود التي يقوم بها البلدان الحليفان لاصلاح العلاقات بينهما والتي فترت بعد ان ايدت بكين فرض عقوبات دولية على بيونغ يانغ بسبب نشاطاتها النووية.

وتسعى بكين الى عدم تهمشيها عقب اللقاء التاريخي بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان والقمة المرتقبة مع ترامب في يونيو المقبل.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن شي قوله "بعد اللقاء الاول بيني وبين رفيقي كيم، حققت العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والوضع في شبه الجزيرة الكورية تقدما ايجابيا. واشعر بالسرور لذلك".

بدوره قال كيم "هذه هي النتائج الايجابية للقاء التاريخي بيني وبين رفيقي الامين العام (شي)"، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة.

وعرض الاعلام الياباني في وقت سابق صوراً لطائرة يستخدمها عادة كبار الشخصيات من كوريا الشمالية تحلق من داليان، ما اثار شكوكا بأن كيم متواجد في البلدة.

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