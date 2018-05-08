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الوطن

تفكيك خلية إرهابية اثر عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا

منذ 11 دقيقة
كتب: أ ف ب
تفكيك خلية إرهابية اثر عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم، تفكيك "خلية إرهابية موالية" لتنظيم داعش، تتكون من خمسة عناصر في عملية مشتركة بين المغرب وأسبانيا.

وأفاد بيان للوزارة عن إيقاف ثلاثة عناصر بمدينة الفنيدق (شمال) تزامنا مع إيقاف عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية يحملان الجنسيتين المغربية والسنغالية.

وأشار إلى حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين كبيرة الحجم وبزات عسكرية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية، موضحا أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و33 سنة.

ويشتبه في كونهم "على صلة بمقاتلين بالساحة السورية العراقية"، و"يعملون على استقطاب وتجنيد شباب بالبلدين لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية"، زيادة على "انخراطهم في حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف" بحسب ما اضاف البيان.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم داعش، علما بانه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وتورط عدة مشتبه فيهم مغاربة في تفجيرات جهادية ضربت منطقة كاتالونيا الاسبانية الصيف الماضي مخلفة 16 قتيلا.

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